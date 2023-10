Speciale energia: Mottura (Edison), due centrali nucleari entro 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo della Società “è avere due centrali Smr entro il 2040”, traguardo sostenuto anche dalla “piattaforma per il nucleare sostenibile avviata dal ministro Fratin”. A dirlo è Lorenzo Mottura, vicepresidente Edison area Strategy, Corporate Development & Innovation, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto sull’ambizione di Edison di sviluppare il nuovo nucleare, puntando ad avviare due impianti nucleari da 340 Mw ciascuno con tecnologia Smr tra il 2030 e il 2040, durante l'evento a Milano per celebrare i 140 anni della società. Mottura ha spiegato che si tratta di “reattori diversi, di piccola taglia” realizzati “in fabbrica e in modo modulare, perché costruire in fabbrica e assemblare su sito accorcia i tempi di realizzazione. Sono in gran parte interrate e dotate di sicurezza passiva: al venire meno di alimentazione, la centrale si spegne da sola”. Dal punto di vista economico secondo Mottura “è più vantaggioso delle centrali del passato. Si potrà fare il repower con le centrali esistenti perché compatibili con siti di centrali gas e carbone e sarà possibile installare queste centrali nel nord Italia dove c'è più necessità”. La traiettoria del Gruppo è la decarbonizzazione al 2050 ha ribadito l’Amministratore delegato di Edison, Nicola Monti. È un passaggio che si può realizzare “se mettiamo a terra due energie, gli impianti di cattura CO2 e lo sviluppo di nuovo nucleare” ha aggiunto l’Ad, che ha concluso l’ipotesi di un bis energetico che “dal punto di vista economico ha bisogno di energia programmata e il nucleare può giocare un ruolo”. (Rem)