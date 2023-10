Russia-Uzbekistan: Putin, nostre relazioni fra alleati si stanno sviluppando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Uzbekistan si stanno sviluppando con grande successo. E' quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con l'omologo dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. "Confermiamo l'alto livello delle relazioni di alleati", ha affermato Putin, ringraziando Mirziyoyev per il suo lavoro personale volto a sviluppare i legami dei due Paesi. Inoltre, il titolare del Cremlino ha osservato che gli scambi commerciali tra Russia e Uzbekistan nel 2022 sono cresciuti del 26 per cento e del 14 per cento nei sette mesi di quest'anno. (Rum)