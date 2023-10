Fisco: Gusmeroli (Lega), abolizione acconto già da novembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un fatto storico, per la prima volta in 50 anni le imposte non si pagheranno più in anticipo ma ad anno concluso e reddito guadagnato. Si sta, infatti, lavorando per abolire l'acconto già da novembre 2023, a beneficio di milioni di attività economiche: artigiani, commercianti e liberi professionisti con l'ipotesi anche di dipendenti e pensionati con altri redditi". Lo sottolinea Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio, nonché responsabile fisco della Lega, intervenendo al Congresso dei Tributaristi Italiani e al convegno di La Spezia dell'Associazione Nazionale Commercialisti. "Si sta studiando di introdurre la norma della Lega a mia prima firma, proposta il 5 Agosto 2020, direttamente nel decreto collegato fiscale alla manovra, per tutte le attività con un tetto di fatturato, probabilmente almeno sino a 500.000 euro di volume d'affari. Significherebbe per oltre 3 milioni di attività e svariate migliaia di contribuenti non pagare più nulla al 30 novembre 2023, rateizzandolo dunque da gennaio a giugno del 2024. Stop a prestiti in banca per pagare l'acconto di novembre e a sanzioni e interessi per chi non ci riesce. Allo stesso modo, nessuno sarà più a credito del fisco. Si tratta di un provvedimento che genera più liquidità per i cittadini e nessun problema per i conti pubblici, in quanto sulla base di quanto affermato da Eurostat con un apposito mio quesito, esso non determina alcuna necessità di copertura di bilancio ma solo di cassa". (Rin)