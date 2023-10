© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace. Si è battuta contro l'oppressione delle donne in Iran, per difendere i diritti umani e le libertà di tutti. A lei va la nostra ammirazione per il coraggio e la forza che, nonostante il carcere, ancora oggi dimostra. Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, su X (ex Twitter). (Res)