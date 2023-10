Imprese: l'app MyFastweb si rinnova e diventa ancora più user friendly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “MyFastweb”, l’app gratuita di Fastweb per gestire e monitorare comodamente il proprio abbonamento di telefonia fissa o mobile si rinnova e diventa ancora più facile da navigare.Con una interfaccia utente totalmente nuova ed una identità visiva ridefinita, l’app grazie a un accesso sensibilmente più user friendly offre un’esperienza digitale ancora più veloce e vicina alle esigenze dei clienti, in linea con l’impegno dell’azienda per contribuire a migliorare la vita delle persone attraverso il digitale. Inoltre MyFastweb si arricchisce della nuova sezione “Per te”, che apre una finestra su tutto il mondo di Fastweb per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative e le offerte riservate ai clienti, dai corsi gratuiti sulle competenze digitali offerti da Fastweb Digital Academy e le agevolazioni per la visita di STEP FuturAbility District, il nuovo spazio di connessione con il futuro, fino ai servizi di telemedicina e di assicurazione integrabili nel proprio abbonamento, oltre a tutto il mondo di vantaggi di FastwebUP, il programma aziendale che premia la fedeltà dei clienti. Accedere ai servizi e alle informazioni del proprio abbonamento diventa ancora più semplice. Direttamente della home page è possibile gestire la propria offerta fissa o mobile grazie alla scheda di navigazione dedicata, conoscere il saldo e i consumi del proprio abbonamento, accedere all’assistenza tecnica e condividere la password del Wi-Fi. Anche la gestione dei servizi risulta più veloce e intuitiva e l’accesso alle varie sezioni è semplificato grazie alla barra di navigazione in basso. È possibile infatti visualizzare e scaricare le fatture o verificare lo stato dei pagamenti con il nuovo pulsante dedicato. Con l’obiettivo di realizzare soluzioni sempre più vicine alle esigenze delle persone, clienti e dipendenti di Fastweb sono stati inoltre coinvolti attivamente nel processo di redesign dell’app mediante test di usabilità, feedback e interviste, contribuendo così alla definizione di un'esperienza utente ulteriormente ottimizzata. “Con il lancio della nuova MyFastweb abbiamo voluto offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale totalmente nuova, sempre più intuitiva, immediata e smart", ha dichiarato Michele Sarzana, Resp. Brand, Communication & Digital Experience di Fastweb. “Una super app che non solo permette di gestire e monitorare con estrema facilità il proprio abbonamento ma che rappresenta inoltre un punto di accesso privilegiato a tutto il mondo dei servizi a valore aggiunto di Fastweb”. La nuova versione dell’app MyFastweb è disponibile da oggi su App Store per dispositivi iOS e sul Google Play Store per dispositivi Android.(Com)