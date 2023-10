Difesa: assetti dislocati a Taranto, Grottaglie e Brindisi sono un polo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo anfibio e il gruppo portaerei insieme rappresentano l'expeditionary task-force che è un assetto unico e pregiato": lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago in visita al Polo anfibio nazionale di Brindisi costituito dal Comando della Terza Divisione Navale e la Brigata Marina San Marco "questa potenzialità con gli aerei di quinta generazione è di straordinaria efficacia e in linea con quelli Usa e del Regno Unito. Gli elementi di questo assetto si trovano nella base di Taranto, Grottaglie e Brindisi, un Polo strategico che deve avere le attenzioni e le risorse per il suo continuo futuro sviluppo". "Oggi ho visitato anche un reparto di specialisti della Marina Militare, i Leoni della Brigata Marina San Marco", dichiara il sottosegretario al termine della sua visita "con una grande storia alle spalle e con una professionalità peculiare per mare e per terra – come cita il loro motto – integrati in una dottrina completamente interforze e interagenzia che insieme alle unità navali ed al personale della Terza Divisione Navale con l'Aviazione Navale compongo il polo anfibio nazionale operativo sul territorio nazionale e elemento imprescindibile della forza anfibia Italo-Spagnola e degli assetti di intervento rapido della Nato e delle coalizioni internazionali di cui facciamo parte come Paese". Il sottosegretario ha completato il giro di visite iniziato ieri nel polo pugliese con la Brigata Marina San Marco nel castello svevo di Brindisi e nella sua caserma "Carlotto" per poi vedere il comando della Terza Divisione Navale e l'Arsenale militare brindisino. (Res)