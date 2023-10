Germania: l'Italia alla fiera Anuga di Colonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia partecipa alla fiera Anuga di Colonia che, in programma dal 7 all'11 ottobre, rappresenta la più importante esposizione al mondo per il settore alimentare. È quanto comunica l'Ufficio di Berlino dell'Ice-Agenzia, aggiungendo che all'evento parteciperanno circa 200 espositori dall'Italia provenienti da tutto il Paese. Presso il padiglione dell'Ice-Agenzia all'Anuga, i partecipanti alla fiera presenteranno le loro specialità gastronomiche. "Dalla pasta passando per l'olio di oliva e il caffè, fino a salumi, carne o tartufo, le regioni italiane offrono prodotti di prima qualità tutti da gustare". Con "numerose prelibatezze", il gusto italiano sarà in primo piano con il motto "Taste Italy at Anuga 2023". Il ministro della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, inaugurerà il padiglione italiano alla fiera nella mattina di domani per poi iniziare il tour dell'esposizione. L'esponente del governo sarà accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, dal presidente dell'Ice-Agenzia, Matteo Zoppas, e dal direttore generale dello stesso ente, Lorenzo Galanti. Una novità di quest'anno è rappresentata da TrackIT: la piattaforma creata dall'Ice-Agenzia e basata sulla tecnologia Blockchain, che permette la tracciatura dell'intera catena del valore di un prodotto da parte del consumatore finale. TrackIT protegge produttori e consumatori da prodotti contraffatti, che in realtà non provengono dall'Italia. Al progetto prendono parte 17 espositori ad Anuga.