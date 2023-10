Germania: l'Italia alla fiera Anuga di Colonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Lollobrigida sottolinea come l'evento sia “una vetrina straordinaria per il settore agroalimentare italiano e per l’economia della nostra nazione”. Per l'esponente del governo, “i nostri prodotti sono emblema della qualità e rappresentano al meglio l’Italia. Per questo è sempre più importante puntare sulla promozione”. A sua volta, l'ambasciatore Varricchio afferma che “l'Italia si conferma come prima presenza” all'Anuga, “la più grande fiera al mondo del settore alimentare”. Il diplomatico aggiunge “In un quadro economico internazionale complesso, rimane molto proficuo e sempre in crescita il rapporto preferenziale con la Germania, primo partner commerciale dell’Italia e principale sbocco estero dei nostri prodotti alimentari”. Secondo Varricchio, “l’incisività della partecipazione italiana ad Anuga è valorizzata dalla crescita dei modelli sostenibili sviluppati da tante aziende del nostro Paese presenti a Colonia.” Il diretto dell'Ufficio di Berlino dell'Ice-Agenzia, Francesco Alfonsi, commenta: “L’industria alimentare italiana dà un importante contributo economico e sociale al Paese. L’alimentare è uno dei settori più dinamici e resistenti dell’industria italiana, nonché portatore del patrimonio nazionale”. Per Alfonsi, “l'ampia presenza” di espositori italiani ad Anuga è “ormai una tradizione consolidata e offre soprattutto ai produttori più piccoli la possibilità di presentarsi al mercato internazionale”. (segue) (Com)