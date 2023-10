Germania: l'Italia alla fiera Anuga di Colonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato dell'industria agroalimentare, considerando il valore dell’intera filiera produttiva dai campi alla tavola, ha raggiunto 607 miliardi di euro, pari al 31,8 per cento del Pil dell'Italia. Con 60 mila imprese, 464 mila dipendenti e più di 50 miliardi di euro generati dalle esportazioni nel 2022, l’industria alimentare si conferma un elemento trainante tra i settori dell’economia italiana, nel comparto manifatturiero al primo posto per fatturato e al secondo per numero di aziende, dipendenti e valore delle esportazioni. L’obiettivo principale dell’Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ita) è promuovere e sviluppare le relazioni economiche e commerciali con l’estero, nonché supportare la commercializzazione di beni e servizi sui mercati internazionali. Inoltre, l'Ice-Agenzia promuove l’immagine dell’Italia e del “Made in Italy” al fine di attrarre investimenti esteri. Per sostenere l’industria agroalimentare l’Ice-Agenzia organizza numerose iniziative, tra cui la partecipazione a fiere di settore, presentazioni e laboratori bilaterali. In Germania, l'Ufficio di Berlino dell'ente organizza eventi promozionali con regioni, province, camere di commercio, associazioni di produttori e imprese private italiane, come anche partecipazioni collettive a fiere internazionali quali Fruit Logistica, Biofach, Prowein e Anuga o roadshow come la Borsa Vini. (Com)