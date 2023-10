Egitto-Italia: firmati 6 accordi a sostegno di donne, bambini e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha firmato sei accordi con alcune agenzie delle Nazioni Unite al Cairo. L'ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, ha firmato un accordo con l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) per combattere le peggiori forme di lavoro minorile attraverso l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alle peggiori forme di lavoro minorile e sostegno alla famiglia 2018-2025, e un altro accordo con l'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile per l’empowerment economico e sociale delle donne nei governatorati rurali di Assiut e Sohag. Quaroni ha inoltre firmato un accordo con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per “le pari opportunità di istruzione e servizi sanitari in Egitto per donne, bambini, migranti e comunità ospitanti in situazioni fragili” e un accordo per “rafforzare il sistema di accoglienza eterofamiliare per i bambini privi di assistenza” con il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Il quinto accordo è denominato “Accelerare l’imprenditorialità in Egitto” con la Banca mondiale e l’ultimo accordo è “Cambiamento climatico attraverso la gestione sostenibile del bestiame” con la Fao. La presidente del Consiglio nazionale per le donne, Maya Morsi, ha annunciato un'imminente partnership con l'Italia nel campo del sostegno alle donne egiziane. Morsi ha ringraziato l'Italia per aver firmato accordi a sostegno delle donne. Da parte sua, il ministro egiziano del Lavoro Hassan Shehata ha annunciato che il governo si impegna a beneficiare degli accordi per sviluppare una nuova legge sul lavoro nel Paese. (Cae)