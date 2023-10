Ucraina: Lukashenko, la guerra va fermata o peggiorerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina deve essere fermata perché altrimenti peggiorerà. Lo ha dichiarato il leader della Bielorussia Aleksandr Lukashenko in una conferenza stampa nell’ambito di una visita alla regione di Brest. "Ancora una volta dico: dobbiamo fermarci, perché sarà peggio. I polacchi sono pronti a prendere l'Ucraina occidentale", ha detto Lukashenko. La Russia "si sta difendendo attivamente in tutte le direzioni. Stanno già attaccando” e gli ucraini "non possono contenere quel potere". "Pertanto, ora dobbiamo fermarci. In caso contrario, in pochi mesi nessuno vorrà discutere questo argomento né con gli ucraini, né con l'Occidente", ha ribadito Lukashenko. (Rum)