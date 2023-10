Milano: presentato oggi il manifesto "Salute mentale bene in Comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si intitola "Salute mentale bene in Comune" il Manifesto presentato oggi dal Comune di Milano con l'obiettivo di condividere una cornice strategica di intervento sul tema della salute mentale, al fine di indirizzare le scelte e le azioni future, per fornire risposte sempre più efficaci in linea con i cambiamenti che la nostra società sta affrontando. Si tratta di un documento ideato e promosso dal Comune di Milano, in collaborazione con Edra, e realizzato, in un'ottica di condivisione degli obiettivi, coinvolgendo il tavolo Salute mentale di Milano (cui partecipano istituzioni e Terzo settore), Anci, Ordine nazionale degli psicologi, Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e Alberto Siracusano, coordinatore del Tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale. È stato presentato nell'ambito di "Mental Health is a Universal Human Right". "Il Manifesto - dichiara il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - è un documento importante che nasce - secondo uno stile molto "milanese" - dalla partecipazione di tante realtà diverse: dalle istituzioni locali e centrali al mondo dell'impresa, dal Terzo settore al mondo della ricerca e della medicina. Un impegno che ci deve vedere tutti in prima fila, per rafforzare l'alleanza tra tutti gli attori, lavorare sull'integrazione sociosanitaria e dare risposte tempestive e appropriate a tutti e tutte. 'Non c'è salute senza salute mentale' in famiglia, nei luoghi di lavoro e in tutti i contesti di relazione. Partiamo da qui". (segue) (Com)