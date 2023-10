Milano: presentato oggi il manifesto "Salute mentale bene in Comune" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spesso - afferma il presidente di Anci Antonio Decaro - si tende a pensare che la salute mentale, essendo un tema che incrocia gli aspetti che attengono alle politiche sanitarie, non sia di stretta competenza dei sindaci, invece così non è. Perché quando parliamo di salute mentale parliamo di benessere dei cittadini, dimensione che inevitabilmente ha una stretta correlazione con il benessere delle città. Spero che incontri come quello di oggi possano servire ad accendere un faro su questioni che sono molto più comuni e trasversali di quello che si può immaginare". Il documento inizia affermando che "Non c'è salute senza salute mentale", uno slogan che sintetizza in modo efficace l'approccio olistico dedicato a un tema - quello della salute - che deve essere considerato come somma di due componenti, quella fisica e, appunto, quella mentale, egualmente importanti e meritorie di attenzioni. Fondamentale è creare una rete di supporto - non lasciando questo onere solo in carico alla famiglia e agli amici - per accompagnare la persona in un percorso di uscita dalla condizione di vulnerabilità. (Com)