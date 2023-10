Lombardia: Confindustria partecipa alla missione istituzionale di Regione in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Lombardia è presente con una delegazione alla missione istituzionale nel Sud-est asiatico organizzata da Regione Lombardia. Nell'ambito di una trasferta che tocca diversi Paesi dell'Asia, il Vietnam in particolare riveste per le imprese lombarde, anche alla luce dei cambiamenti in atto nelle supply chain globali, un ruolo crescente sia in termini di import che di mercati di esportazione. "La partecipazione di Confindustria Lombardia alla missione istituzionale di Regione Lombardia in Vietnam rappresenta momento importante nell'affiancare le imprese lombarde nel percorso di internazionalizzazione. In particolare, il Vietnam si conferma non solo un partner commerciale ma una componente importante nella supply chain delle imprese di molteplici settori" ha dichiarato il segretario generale di Confindustria Lombardia Dario Voltattorni. Nel 2022 il valore del commercio bilaterale tra Lombardia e Vietnam è stato pari a 2,5 miliardi di euro con l'export lombardo verso il paese asiatico superiore ai € 390 milioni e un import di oltre € 2,1 miliardi. Questi numeri fanno della Lombardia la prima regione italiana per interscambio con Hanoi. Il settori dei macchinari, prodotti tessili, chimica, farmaceutica, elettronica sono i principali protagonisti del commercio bilaterale Lombardia-Vietnam, ma anche le tecnologie green e l'energia, grazie a un mercato vietnamita interno in crescita e piani di sviluppo che si intrecciano con una tecnologia d'avanguardia e avanzate competenze gestionali, fanno del Vietnam un mercato strategico. (Com)