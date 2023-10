Veneto: Otorinolaringoiatria di Vittorio Veneto al primo posto in trattamento tumore laringe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Vittorio Veneto, secondo quanto condiviso dal Programma nazionale esiti dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali su compito del ministero della Salute, è stata dichiarata al primo posto nel trattamento chirurgico dei tumori alla laringe. "Eseguiamo all'incirca 300 interventi all'anno di oncologia testa-collo con approcci endoscopici mini-invasivi e interventi più complessi eseguiti per via esterna”, ha sottolineato il direttore Andy Bertolin. “L'obiettivo della nostra équipe – ha proseguito – non è solo curare il tumore, ma anche garantire ai pazienti una buona qualità di vita con la preservazione della voce. È sicuramente importante eseguire un intervento chirurgico di alto livello, ma è altrettanto fondamentale creare dei percorsi di diagnosi e cura al passo con i tempi, mettendo al centro l'ammalato e non solo la malattia”. “Negli ultimi anni abbiamo investito molto nelle nuove tecnologie e nell'affinamento delle tecniche chirurgiche, senza dimenticare i percorsi di prevenzione, la diagnosi precoce e l'attenzione ai percorsi riabilitativi nel post-operatorio", ha concluso. (Rev)