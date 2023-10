Nobel: von der Leyen, premio per la pace a Mohammadi riconosce la nobile lotta delle donne iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con l'attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi, alla quale è stato assegnato il premio Nobel per la pace. "Congratulazioni a Narges Mohammadi per il premio Nobel per la pace. Il premio riconosce la coraggiosa e nobile lotta delle donne iraniane che sfidano l'oppressione a loro rischio e pericolo. Esse ispirano le donne di tutto il mondo a lottare per la loro libertà e i loro diritti. Noi siamo al vostro fianco. Per le donne, la vita, la libertà", si legge in un messaggion pubblicato su X (ex Twitter) da von der Leyen. (Beb)