Ue: Mattarella arrivato a vertice Arraiolos, riflettori su Ucraina ed elezioni europee

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto al Palácio do Freixo di Oporto per partecipare alla riunione del Gruppo Arraiolos. Due i panel su cui si confronteranno i 15 presidenti presenti: il primo, ristretto e senza la presenza degli sherpa, si terrà questa mattina e sarà incentrato sulla guerra in Ucraina; mentre il secondo, nel pomeriggio, verterà sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo e altre sfide dell’Unione Europea. Intorno alle 17:30 ora local (le 18:30 in Italia) e si terrà la conferenza stampa finale a cui prenderanno parte tutti i partecipanti al Gruppo. (Rin)