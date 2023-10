Nobel: Michel, premio per la Pace a Mohammadi è faro di speranza per tutte le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Narges Mohammadi, è un faro di speranza per le donne oppresse di tutto il mondo. A scriverlo su X (ex Twitter), Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, dopo l'assegnazione del Premio Nobel da parte dell'Accademia di Svezia. "La sua lotta per i diritti umani e la libertà ispira tutti noi. Ci ricorda che solo dove le donne sono al sicuro, tutti sono al sicuro", conclude Michel nel suo messaggio. (Beb)