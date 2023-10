Roma: Pd Lazio, domani in piazza a difesa Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderiamo alla manifestazione, Insieme per la Costituzione, promossa per domani 7 ottobre a Roma dalla Cgil e da oltre cento organizzazioni e associazioni. Ci saremo a difesa dei valori costituzionali, contro ogni forma di precarietà, per sottolineare ancora una volta la nostra ferma contrarietà all'autonomia differenziata e per rimettere al centro il tema del lavoro". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Regione Lazio in vista della manifestazione, "La via maestra, insieme per la Costituzione" che si terrà domani 7 ottobre a Roma. "Saremo in piazza per il lavoro - prosegue la nota - per il contrasto alla povertà, per l'aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell'ambiente. E per contrastare il progetto dell'autonomia differenziata: applicare la Costituzione significa garantire i diritti fondamentali a tutti i cittadini del nostro Paese senza differenziazioni a seconda della Regione in cui si nasce. Lo ribadiremo domani, al fianco delle cittadine e dei cittadini, dei rappresentanti dei lavoratori e delle forze sociali e produttive del Paese: fermiamo questo violento attacco alla Costituzione", conclude il gruppo consiliare del Partito democratico in Regione Lazio. (Com)