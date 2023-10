Canada: stampa, iniziato il ridimensionamento della rappresentanza diplomatica in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei diplomatici canadesi in servizio in India in città diverse da Nuova Delhi avrebbe già lasciato il Paese, con destinazione Kuala Lumpur o Singapore. Lo riferisce il canale televisivo canadese “Ctv News”, confermando anche quanto rivelato dal “Financial Times” sulla scadenza ricevuta dal governo di Ottawa a ridimensionare la propria rappresentanza entro il 10 ottobre. Ieri il ministero degli Esteri indiano ha confermato di volere rappresentanze diplomatiche paritarie, senza entrare nei dettagli sui numeri e sui tempi. “Come abbiamo accennato in precedenza, data la presenza diplomatica molto più elevata dei diplomatici canadesi e la loro continua interferenza nelle nostre questioni interne, abbiamo cercato la parità nelle nostre rispettive presenze diplomatiche. Sono in corso discussioni sulle modalità per raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato il portavoce del dicastero, Arindam Bagchi, ribadendo quanto già affermato il 21 settembre. Le ultime dichiarazioni del portavoce sono state pronunciate dopo le indiscrezioni del “Financial Times”, secondo il quale Nuova Delhi avrebbe chiesto a Ottawa di ritirare entro il 10 ottobre 41 dei suoi 62 diplomatici. Tra i due Paesi si è aperta una crisi diplomatica dopo che il governo di Ottawa ha accusato le autorità indiane di un presunto coinvolgimento nell’omicidio del leader sikh canadese Hardeep Singh Nijjar, designato come terrorista da Nuova Delhi in quanto capo del gruppo separatista sikh Khalistan Tiger Force (Ktf). (segue) (Res)