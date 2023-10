Paesi Bassi: spagnola Sacyr realizzerà serbatoio di gas liquefatto al porto di Rotterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sacyr, divisione d’ingegneria dell'azienda di costruzioni spagnola Sacyr, si è aggiudicata un contratto per la realizzazione di un nuovo serbatoio di gas naturale liquefatto (Gnl) nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Questo contratto fa parte del progetto di espansione di Gate Terminal, una joint venture tra Vopak e Gasunie. I lavori prevedono la costruzione di un nuovo serbatoio di Gnl da 180 mila metri cubi e una capacità di rigassificazione aggiuntiva di 4 miliardi di metri cubi all'anno. Sacyr Proyecta ha un organico di oltre 300 dipendenti ed è specializzata in progetti energetici, con particolare attenzione alle aree di business del petrolio e del gas. Sacyr sta attualmente sviluppando, tra gli altri, una stazione di compressione del gas in Egitto per Gasco, un impianto di polietilene per Repsol a Puertollano e un impianto di biocarburanti avanzati sempre per la stessa compagnia a Cartagena. (Spm)