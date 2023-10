Nobel: Metsola, premio per la pace a Mohammadi è segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, accoglie con piacere la notizia dell'assegnazione del Premio Nobel per la Pace all'attivista per i diritti umani iraniana, Nargis Mohammadi. "Accolgo con piacere l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Nargis Mohammadi, attivista per la difese dei diritti umani e delle donne. Credo che sia un messaggio molto importante", ha detto Metsola nel corso di una conferenza stampa a margine del Consiglio europeo informale di Granada. (Beb)