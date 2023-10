Scuola: Lega, garantire tutti i giorni mensa istituto Capponi in Municipio Roma XI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire tutti la mensa all'istituto Gino Capponi, nel Municipio Roma XI. Lo dichiarano il capogruppo della Lega Roma Capitale, Fabrizio Santori, e Daniele Catalano ed Enrico Nacca, consiglieri Lega in Municipio Roma XI, a proposito della situazione di alcune scuole della zona. In una nota, gli esponenti della Lega spiegano: L'anno scolastico sembra essere iniziato davvero male nel Municipio Roma XI: nella scuola Capponi di San Pantaleo Campano la mensa sarebbe garantita solamente il martedì e il giovedì e nel resto della settimana i bambini sono costretti a portarsi il pranzo da casa. L'associazione che lo scorso anno ha gestito il servizio post scuola sembra ricevesse i contributi dal Municipio stesso, in seguito ai pagamenti delle famiglie, ma questa pratica quest'anno è stata rifiutata dall'ente locale, perché sarebbe difforme alle normative vigenti. Qualora fosse vero - aggiungono - questo fatto sarebbe chiaramente molto grave, ma ancor più nefasto è il comportamento di tutti gli attori protagonisti, che non hanno avviato per tempo un nuovo percorso che potesse garantire la mensa ai bambini per tutti i giorni della settimana. Viene da domandarsi se la presidente della commissione Scuola e l'assessore competente del Municipio Roma XI siano all'altezza di ricoprire questo incarico. Alla denuncia di ieri sui problemi della mensa alla Fratelli Cervi si aggiunge quella di oggi alla Capponi: ci aspettiamo che i disservizi riguardino anche altri istituti del territorio e auspichiamo una pronta risoluzione per garantire il diritto allo studio ai bambini delle elementari nelle forme più adeguate ed aderenti alla nostra costituzione", concludono Santori, Catalano e Nacca. (Com)