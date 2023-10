Sardegna: a Cagliari il decimo Festival Internazionale di Teatro Arte e Nuove Tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vera e propria vetrina culturale, la MEM di Cagliari ha ospitato la presentazione ufficiale del Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie “Le meraviglie del possibile”, un evento che promette di trasformare la città in un'armoniosa mescolanza di creatività e innovazione sino al 30 ottobre. Con il patrocinio del Comune e l'organizzazione di Kyberteatro, lo scenario di questo spettacolo sarà lo Spazio Domosc di via Newton 12. “Una grande novità per Cagliari e per la regione - ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Maria Dolores Picciau - Il Festival rappresenta una risorsa per la nostra comunità artistica e culturale. Kyberteatro e l'Aquilone di Viviana stanno mettendo in mostra la migliore sintesi tra tradizione e innovazione, unendo la maestria teatrale alla modernità delle tecnologie. Questo evento è un vero e proprio inno alla capacità dell'arte di rinnovarsi e adattarsi alle sfide dei nostri tempi. Le meraviglie del possibile si inserisce pienamente all’interno degli obiettivi dei bandi triennali promossi dell’Amministrazione comunale per dare la possibilità a compagnie come Kyberteatro di programmare l’attività a medio termine e per premiare la professionalità degli operatori culturali”. (segue) (Rsc)