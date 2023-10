Sardegna: a Cagliari il decimo Festival Internazionale di Teatro Arte e Nuove Tecnologie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Infante, docente di Performing Media e progettista culturale, ha condiviso la sua prospettiva sulla sinergia tra arte e tecnologia e ha messo in luce l'importanza di democratizzare l'accesso all'arte, parlando di “performing media” , “multimedialità e teatro”, “video-teatro”. “Cagliari e la Sardegna - ha concluso - è un epicentro dell’innovazione culturale”. Infine, la talentuosa fumettista cagliaritana Chiara Dessì ha sottolineato l'importanza della creatività visiva all'interno del Festival e ha accennato alle affascinanti esposizioni d'arte visiva che il pubblico avrà il privilegio di scoprire. Il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie “Le meraviglie del possibile” si preannuncia come un evento di primo livello che metterà in scena la fusione tra creatività artistica e innovazione tecnologica, trasformando Cagliari in una tappa obbligata per gli amanti dell'arte e della cultura. Attraverso una varietà di spettacoli, esposizioni e workshop, questo festival lascerà un segno indelebile sulla scena culturale della città. (Rsc)