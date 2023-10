Migranti: Lupi (Nm), su caso Apostolico dovrebbe intervenire Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso della giudice di Catania Apostolico dovrebbe intervenire il Csm. Lo ha dichiarato il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Chi rappresenta le istituzioni – ha proseguito – deve servire lo Stato e non utilizzare il proprio ruolo per fare politica. Lo abbiamo detto per Vannacci e lo diciamo oggi per la giudice Apostolico”. “Un magistrato che partecipa ad una manifestazione politica in cui si attacca la polizia danneggia tutta la magistratura italiana, composta da una grande maggioranza di professionisti esemplari”, ha concluso. (Rin)