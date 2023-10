Clima: concluso a Palazzo Lombardia il corteo di Fridays for future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato a destinazione, davanti al palazzo della Regione Lombardia, il corteo organizzato da Fridays For Future per contestare le iniziative sul tema del cambiamento climatico. Non sono mancati alcuni cori contro il governo e durante il tragitto sono stati appesi diversi striscioni contro l'azienda Coima considerata colpevole, secondo i manifestanti, di investire nel cemento senza dare sufficiente spazio alla sostenibilità e all'ambiente. Inoltre è stata dichiarata solidarietà alle donne vittime di violenza e al recente movimento contro il caro-affitti. (Rem)