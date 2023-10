Clima: Bonessio (Ev), sempre al fianco degli attivisti di Fridays for future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pieno sostegno "ai ragazzi e alle ragazze di Fridays For Future che oggi sono tornati in tante piazze italiane a manifestare per il clima contro l'inerzia e il negazionismo dell'attuale Governo. Oggi ho manifestato convintamente insieme a loro per rivendicare un futuro migliore e sostenibile. Le istituzioni devono sostenere il cambiamento delle abitudini consumistiche e degli stili di vita: ora, più che mai, la giustizia climatica è strettamente legata alla giustizia sociale. La possibilità di spostarsi con mezzi a impatto zero e pubblici è un diritto di tutti che ha ripercussioni in termini di migliore vivibilità delle città e qualità dell'aria". Così in una nota il consigliere capitolino del coordinamento capitolino Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio. "Riportare al centro dell'agenda politica il problema dell'emergenza climatica è quanto mai urgente. Promuovere sin da subito il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili; incentivare la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali; potenziare il trasporto pubblico: sono le prime azioni da realizzare per dare concretezza alla transizione ecologica - aggiunge Bonessio -. A Roma abbiamo già messo in cantiere alcuni progetti. Penso ad esempio, all'adesione al programma per 'la neutralità climatica entro il 2025'; all'adesione alla Rete internazionale Cities with nature per la biodiversità urbana e al Trattato internazionale di non-proliferazione delle fonti fossili; all'agevolazione Tpl per gli under 19. Con determinazione stiamo lavorando all'introduzione della Ztl- Fascia verde che, alla luce dei circa 5000 decessi annui che si registrano a Roma a causa di patologie cardiopolmonari riconducibili all'inquinamento e dei dati dell'ultimo rapporto di Legambiente sulla qualità dell'aria, è indispensabile. Il nostro debito con il pianeta aumenta ogni anno sempre di più perché consumiamo più risorse di quelle che la natura è in grado di rigenerare. La coscienza critica degli attivisti del clima è una grande lezione di vita per tutti coloro che, pur avendo delle responsabilità politiche, ancora sottovalutano l'emergenza climatica", conclude.(Com)