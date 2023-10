Nobel: Craxi (FI), è un premio a iraniane che lottano per libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Nobel per la Pace va ad una paladina dei diritti umani come Narges Mohammadi, alla sua determinazione, al suo coraggio, al suo amore per la giustizia. Ma questo riconoscimento abbraccia tutte le donne che in Iran non si rassegnano alla violenza, ai soprusi, all'oscurantismo, e che lottano in nome della libertà. Quella stessa libertà che deve essere restituita a Narges Mohammadi". Lo ha dichiarato Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. (Rin)