- "Significativo il Nobel per la pace a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e la battaglia per promuovere i diritti umani e le libertà. Questa scelta sia di monito a continuare nella lotta per i diritti umani e il rispetto della persona". Lo scrive su X il presidente del gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe del Senato, Enrico Borghi. (Rin)