Osce: Zoffili incontra Piantedosi e porta nel dibattito lotta a droga contro le mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della delegazione parlamentare italiana e Rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e alle mafie dell'Assemblea parlamentare Osce, Eugenio Zoffili, ha incontrato ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Abbiamo trattato diversi argomenti riguardo il mio impegno presso l'Assemblea parlamentare dell'Osce, in particolare come Rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e alle mafie. Con il ministro sono in piena sintonia su tutti i fronti, specialmente sul contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, che costituisce una delle principali fonti di finanziamento delle consorterie malavitose", ha spiegato Zoffili. "La droga, oltre a minare la sicurezza sociale, è moneta contante e fonte di lucro per le mafie, stroncare queste attività illecite significa chiudere i rubinetti che scaricano fiumi di denaro nelle casse di tali associazioni criminali. Per questo motivo, come ho spiegato al ministro Piantedosi, ho deciso di concretizzare appieno il mandato affidatomi dalla presidente Pia Kauma, portando all'interno del dibattito Osce la lotta alla droga", ha concluso Zoffili. (Res)