Roma: trovato con 2 chili di cocaina, presunto spacciatore condannato a 8 anni

- Otto anni di carcere è la pena riformulata dalla corte collegiale d'appello di Roma a Jeti Mema, cittadino di origini albanesi arrestato nel settembre 2022 a Ciampino perché trovato in possesso in casa di 2 chili di cocaina. Lo scorso febbraio il tribunale di Velletri ha condannato l'uomo a 10 anni di reclusione. Questa mattina nel processo d'appello, difeso dall'avvocato Giovanni Tedesco, nonostante il procuratore generale avesse chiesto la conferma della condanna di primo grado, la Corte ha rimodulato la pena a 8 anni, applicando uno sconto di due anni. Mema resta detenuto in carcere a Velletri. (Rer)