Roma: svastiche su muri di due licei, Città metropolitana "atti vergognosi, cancellati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scritte fasciste e svastiche sono comparse ieri sui muri dei licei di Roma Tasso e Righi, a due passi di Villa Borghese. In particolare, sulle mura del liceo Tasso la scritta "Roma è fascista" e slogan inneggianti a Hitler. Stessa cosa al Righi dove sono comparse anche delle minacce: "Fulvio attento", con il disegno di un ragazzo impiccato e accanto una croce celtica. Oggi le scritte sono state rimosse. La Città metropolitana di Roma, condanna con forza i vergognosi attacchi ai due licei romani "Righi" e Tasso". "Le scritte intimidatorie di stampo neofascista rivolte allo studente militante del collettivo di sinistra non sono degne di un Paese civile. I tanti episodi che avvengono e che riportano a tempi più bui della nostra storia non sono più tollerabili, soprattutto se si manifestano contro l'istituzione scolastica. Questa mattina siamo intervenuti immediatamente per la rimozione delle scritte sui muri, che sono state cancellate. Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà per i fatti accaduti e speriamo che episodi del genere non avvengano mai più". Lo dichiara in una nota Daniele Parrucci, consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma(Rer)