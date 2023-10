Trasporti: Angelucci (Pd), nuovo futuro per Roma Metropolitane, ora avanti con linea C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Metro C di Roma si farà. Grazie alla soluzione legislativa trovata per la società Roma Metropolitane si potrà finalmente procedere in tempi brevi alla prosecuzione dell'opera, con una visione di sviluppo all'altezza della Capitale. Un risultato importante che ci permetterà soprattutto di salvaguardare lavoratori e stipendi di una società chiamata a svolgere un ruolo strategico per il futuro della città". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, Mariano Angelucci, presidente commissione Turismo di Roma Capitale. "Ringrazio il Sindaco Gualtieri, il Governo, gli uffici di Roma Capitale, l'assessore alla Mobilità Patanè, i sindacati, le commissioni competenti e tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per aver portato avanti insieme questo importante lavoro di collaborazione istituzionale", conclude Angelucci. (Com)