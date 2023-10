Russia: Cremlino, indagine su morte di Prigozhin non ancora completata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora in corso le indagini sulle circostanze dello schianto dell'aereo che ha causato la morte del fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin. Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Le parole di Peskov giungono a seguito del discorso del presidente russo Vladimir Putin, che ha partecipato ieri al forum di Valdai. Secondo Putin, sull'aereo di Prigozhin sono stati rinvenuti frammenti di bomba a mano nei corpi delle vittime. "Questo non è il rapporto finale. Il presidente ha affermato che questo rapporto va ancora studiato. Non si tratta ancora dei fatti stabiliti (sui frammenti di granate nei corpi dei morti)", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda su quando sarà pubblicato il rapporto a cui ha fatto riferimento Putin. "Non vi sono ancora le conclusioni finali e il rapporto finale degli investigatori", ha ribadito Peskov. (Rum)