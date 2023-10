© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lungo via Emanuele Filiberto, a Roma, il corteo organizzato da “Fridays for future”. L'arrivo in piazza San Giovanni è previsto per le 13:30-14:00. Accompagnati dalla musica i ragazzi stanno sfilando lungo le vie del centro con cartelloni e striscioni, lasciandosi alle spalle scie di fumogeni rossi. (Rer)