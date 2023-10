Trasporto: Iveco e Hyundai presentano nuovo autobus urbano a idrogeno alla fiera Busworld di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group e Hyundai Motor Company hanno presentato alla fiera Busworld 2023 a Bruxelles, il primo Iveco Bus E-Way H2. Lo ha reso noto un comunicato di Iveco. Questo nuovo autobus elettrico a celle a combustibile a idrogeno è il risultato della partnership annunciata dalle due società a marzo 2022 e riflette il loro impegno ad accelerare la transizione verso una mobilità e un trasporto a zero emissioni nette di carbonio. Il nuovo modello amplierà la gamma di soluzioni urbane a zero emissioni di Iveco Bus, che già comprende veicoli elettrici a batteria di ultima generazione. L'E-Way H2 è un autobus urbano a pianale ribassato lungo 12 metri, dotato di un motore elettrico da 310 chilowatt e di un avanzato sistema di celle a combustibile fornito da Htwo, marchio di Hyundai Motor Group per l’idrogeno basato su sistemi di celle a combustibile. Dotato di quattro serbatoi che offrono uno stoccaggio combinato di 7,8 chilogrammi di idrogeno e di un pacco batterie da 69 chilowattora di Fpt Industrial, il marchio di Iveco Group specializzato in tecnologie powertrain, il veicolo vanta un'autonomia di 450 chilometri in condizioni operative normali. L’E-Way H2 prevede sia il rifornimento di idrogeno sia la ricarica diretta della batteria. Sviluppato da Iveco Bus, questo concetto ibrido di media potenza non solo ottimizza il modo in cui il veicolo viene caricato, ma aiuta anche il pacco batteria di bordo e il sistema di celle a combustibile a raggiungere la massima efficienza e durata. (segue) (Com)