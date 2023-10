Trasporto: Iveco e Hyundai presentano nuovo autobus urbano a idrogeno alla fiera Busworld di Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Hyundai è pioniere e leader nella tecnologia dell'idrogeno da 25 anni e ha dimostrato sul campo la sua leadership a livello mondiale nella mobilità e nel trasporto commerciale a celle a combustibile a idrogeno. Crediamo fermamente che questa fonte di energia sia uno dei pilastri fondamentali per realizzare una società sostenibile e siamo lieti di condividere questa visione con il nostro partner Iveco Group”, ha affermato Ken Ramirez, vicepresidente esecutivo e Head of Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business di Hyundai Motor Company. “La novità che presentiamo oggi costituisce un altro esempio concreto della nostra solida partnership e del nostro impegno per accelerare la trasformazione verso le zero emissioni del settore e realizzare così la nostra missione di progresso per l’umanità”. “È con orgoglio che presentiamo l’E-Way H2 alimentato a idrogeno. Questa entusiasmante pietra miliare nel nostro percorso verso la sostenibilità è il risultato della riuscita collaborazione con Hyundai Motor Company e dimostra che, unendo le nostre forze, possiamo promuovere un sistema di trasporto delle persone che sia rispettoso dell’ambiente, aiuti a combattere il cambiamento climatico e crei un futuro più sano per le generazioni a venire”, ha commentato Domenico Nucera, President, Bus Business Unit di Iveco Group. L'E-Way H2 sarà prodotto negli stabilimenti Iveco Bus di Annonay (Francia) e Foggia (Italia). Il veicolo è esposto presso lo stand Iveco Bus, nel padiglione quattro di Busworld 2023, dal 7 al 12 ottobre. (Com)