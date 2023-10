Roma: in Campidoglio convegno di Azione per quarta Giornata cultura araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura è lo strumento migliore per far sì che i popoli possano comunicare ed entrare in relazione tra loro. L'incontro di culture, anche quando queste sembrano essere diverse, il dialogo e il rispetto reciproco consentono infatti di cooperare per lo sviluppo e la ricerca della pace, garantendo diritti umani e democrazia. Da questi concetti ha preso il via l'incontro, organizzato dal gruppo capitolino di Azione in occasione della quarta giornata culturale araba, in programma oggi dalle 9 alle 17 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. È quanto si legge in una nota. Ai lavori, introdotti e moderati dal consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano - spiega la nota - sono stati invitati a prendere parte, accanto al presidente dell'associazione ItaliArabi, Sabri Hassan, diversi rappresentanti del mondo delle istituzioni, tra cui Valentina Grippo e Luciano Ciocchetti, rispettivamente vice presidente della commissione Cultura e vice presidente della commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati. In rappresentanza di Roma Capitale la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. (segue) (Com)