Roma: in Campidoglio convegno di Azione per quarta Giornata cultura araba (2)

- Insieme a loro - prosegue la nota - anche alcune realtà diplomatiche del mondo arabo, che si confronteranno con esponenti della politica italiana, dell'università e della cultura sul complesso significato del cosiddetto "mondo-Mediterraneo". "Siamo davvero felici di aver cooperato con l'Associazione ItaliArabi per l'organizzazione di una manifestazione che rappresenta un'importante occasione per avvicinare la cultura araba senza ridurla ai soli principi religiosi ma, al contrario, consentendoci di apprezzare la letteratura, la storia, l'arte, il teatro, la danza e la musica dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo", afferma il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "La nostra città, in questo, ci è ancora una volta maestra: per tutto il corso della sua storia millenaria, infatti, Roma è stata luogo d'incontro di popoli e culture e questa pluralità di identità, anche religiose, ne ha segnato in modo significativo il paesaggio e le usanze", conclude Carpano. (Com)