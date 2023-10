Turismo: Osservatorio Compass, nel 2023 due italiani su tre hanno già programmato una vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voglia di viaggiare non va mai in vacanza: per le famiglie il turismo rappresenta un piacere quasi irrinunciabile. Nel 2023 quasi 2 italiani su 3 hanno già fatto o pianificato un viaggio. Le scelte variano molto e dipendono soprattutto dalla generazione d'appartenenza. Se Gen Z e Millennial sono più inclini all'avventura, Boomer e Silent preferiscono il relax. Che sia scalare una montagna o sdraiarsi sotto l'ombrellone, poco cambia. Il budget è di circa €1.400 per pagare spostamenti e alloggi mentre si guardano con favore gli strumenti che, permettendo di pagare un po' per volta, consentirebbero di fare un salto di qualità. Infatti, il Buy Now Pay Later – la formula di dilazione dei pagamenti senza interessi – piace a più di 6 italiani su 10 (63 per cento). È quanto emerge dall'Osservatorio dedicato ai viaggi e alle vacanze realizzato da Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, in occasione del Ttg Travel Experience 2023, in programma a Rimini dall'11 al 13 ottobre. Tra i viaggi "ideali" che catturano il massimo interesse circa un terzo (36 per cento) sogna di fare il giro del mondo in sei mesi, ma sono soprattutto le persone con maggiori disponibilità economiche a desiderarlo (41 per cento); un 30 per cento degli intervistati, invece, preferirebbe un soggiorno in un resort extra lusso con servizi esclusivi. A livello generazionale si notano molte sfumature. La Gen Z è attratta dall'avventura e opterebbe per un lungo viaggio on the road in auto/moto (26 per cento) o per il giro del Mediterraneo in barca a vela (23 per cento), mentre i cammini spirituali sono molto gettonati tra i Boomer (15 per cento) e il trekking sulle vette più alte del mondo tra i Millennial (14 per cento). (segue) (Com)