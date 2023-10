Italia-Polonia: bilaterale Meloni-Morawiecki a Granada, dialogo su temi Ue e flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki in vista dei lavori del Consiglio europeo informale di oggi a Granada. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, i due capi di governo si sono lungamente intrattenuti sui temi in agenda, a partire dal sostegno europeo all’Ucraina, dai temi della sicurezza e difesa, dalla resilienza e competitività della base industriale europea, alle prospettive del processo di allargamento dell’Unione nonché sui temi migratori. (Rin)