Appalti: Sala, con nuove codice dei contratti le opere potrebbero essere più veloci

- Con il nuovo codice dei contratti pubblici, le opere “potrebbero essere più veloci". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine del convegno "Il nuovo codice dei contratti pubblici", in corso a Milano. Cambia "in ottica di trasparenza, che è qualcosa di estremamente importante. Io credo che vada ristabilita un'atmosfera di fiducia". "Chi amministra nella stragrande maggioranza amministra bene, quindi è giusto dare trasparenza a quello che si fa, ma è giusto anche che si possano fare opere in maniera più veloce anche perché il Pnrr ci obbliga a investire tutto entro giugno del 2026", ha concluso Sala. (Rem)