Taxi: Sala, ennesimo tentativo di scaricare il problema sui sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo l'aumento delle licenze dei taxi "vorrei fare una riflessione con gli altri sindaci perché vedo che sul tema c'è molto disappunto rispetto alle regole che sono uscite. Certamente c'è un tentativo, anche dalle dichiarazioni che ho sentito, di scaricare di nuovo il problema sui sindaci". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un convegno dedicato al nuovo codice dei contratti pubblici, parlando dello sciopero previsto per la giornata di lunedì indetto dai tassisti per l'aumento delle licenze. Sala ha sottolineato: "Bisogna fare una valutazione soprattutto dal punto di vista economico, certo quello che ha proposto Anci non è stato considerato. Ma noi con una formula o un'altra dobbiamo andare avanti perché è chiaro che le lamentatele sul numero dei taxi mancanti sono estremamente significative a Milano". Per quanto riguarda invece le nuove licenze e i tempi "non abbiamo avuto nemmeno la pubblicazione del decreto, poi vogliamo capire cosa dice, vederlo e guardarlo con attenzione", ha concluso. (Rem)