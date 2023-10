Innovazione: Cingolani (Leonardo), serve strategia per sviluppo di programma digitale nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul digitale e le infrastrutture digitali “c’è da fare una strategia, non siamo in fondo alla graduatoria, però abbiamo molto da fare”. Lo ha affermato Roberto Cingolani, Amministratore delegato di Leonardo, a margine della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Per l’Ad di Leonardo: “È chiaro che uno sviluppo completo di un programma digitale nazionale richiederebbe un certo equilibrio tra capacità di calcolo, capacità di storage, comunicazione su infrastrutture veloci e bassi tempi di latenza”, perché “sul cloud siamo più deboli, quello è più materia americana e cinese. Sulla trasmissione wireless 5G e affini avremo molto da fare” ha concluso.(Rem)