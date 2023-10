Montenegro: Organizzazione turismo, 35 per cento in più di presenze rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla giornata di ieri era presente in Montenegro il 35 per cento di turisti in più rispetto allo scorso anno e il 9 per cento in più rispetto all'anno record del 2019. Lo dimostrano i dati dell'Organizzazione nazionale del turismo, pubblicati dal ministro dello Sviluppo economico e del turismo, Goran Djurovic, su "X" (ex Twitter). Secondo i dati, attualmente in Montenegro soggiornano 40.797 turisti, contro i 30.282 dell'anno scorso e i 37.552 del 2019. (Seb)