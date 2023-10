Ue-Cina: Borrell in visita a Pechino dal 12 al 14 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, si recherà in Cina dal 12 al 14 ottobre. Lo ha confermato a "Nova" un funzionario europeo. A quanto si apprende, Borrell copresiederà il dodicesimo Dialogo strategico Ue-Cina insieme al ministro degli Esteri cinese Wang Yi, per discutere di relazioni bilaterali e di questioni di politica estera e di sicurezza. Nel corso dell'anno, sono già state rimandate due visite di Borrell a Pechino, la prima nello scorso aprile per la positività al Covid dell'Alto rappresentante Ue, e la seconda cancellata da Pechino pochi giorni prima della partenza. (Beb)