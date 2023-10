Innovazione: Cingolani (Leonardo), servirà cloud governativo per dati critici, ora problema di organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto pubblico privato “è assolutamente essenziale. Servirà un cloud governativo per i dati critici sul campo sanitario, della difesa o finanziario”. Adesso “c’è il polo strategico nazionale in cui alcune grandi company stanno parlando di mettersi insieme per fare questo. È più un problema di organizzazione di governance del cloud che di per sé di tecnologia, perché le macchine ci sono, ma vanno gestite in modo da tutelare i cittadini”. Lo ha spiegato Roberto Cingolani, Amministratore delegato di Leonardo, a margine della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Le grandi aziende “che sono anche partecipate dallo Stato – ha aggiunto Cingolani - possono giocare un ruolo importante”. Leonardo “ha messo su un’infrastruttura che in questo momento è la prima candidata a servire i cittadini” ha concluso l’Ad.(Rem)