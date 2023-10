Repubblica Ceca: Banca centrale non esclude di iniziare a ridurre tassi di interesse già quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ceca (Cnb) non esclude di iniziare a ridurre i tassi di interesse già entro la fine del 2023. E’ quanto emerge dai verbali della riunione del 27 settembre, pubblicati oggi. Il tasso di interesse di riferimento è attualmente al 7 per cento e non ci sono più stati aumenti da giugno 2022. Il vicegovernatore di Cnb Jan Frait non ha escluso che si possa discutere di una prima riduzione già nella seduta del comitato esecutivo a novembre. Frait ha comunque osservato che è necessario procedere con cautela nell’allentamento della politica monetaria e tenere conto del rischio di un aumento delle aspettative inflazionistiche. (Vap)