India: banca centrale lascia invariati i tassi di riferimento (2)

- Il Comitato di politica monetaria ha osservato che la crescita globale sta perdendo slancio e che la preoccupazione per i tassi di interesse elevati sta trasmettendo volatilità ai mercati finanziari. Tuttavia, la valutazione dell’economia domestica è positiva: il prodotto interno lordo ha registrato una crescita del 7,8 per cento nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023-24 (aprile-giugno) e dovrebbe essere cresciuto del 6,5 per cento nel secondo (luglio-settembre). Anche gli indici ad alta frequenza sono incoraggianti. L’intero esercizio dovrebbe chiudersi con un’espansione del 6,5 per cento. Per quanto riguarda il tasso di inflazione, a luglio è salito al 7,4 per cento, un’impennata che si è moderata ad agosto, al 6,8 per cento. Il quadro a breve termine dovrebbe migliorare e l’inflazione media del 2023-24 dovrebbe scendere al 5,4 per cento (6,4 per cento nel secondo trimestre, 5,6 nel terzo e 5,2 nel quarto). (Inn)